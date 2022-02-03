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Армянский премьер уверен: Хачатурян станет президентом

сайт президента Армении

Президентом Армении парламент изберет кандидата, выдвинутого правящей партией "Гражданский договор", - нынешнего министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что полностью поддерживает кандидатуру Хачатуряна.

Напомнив, что ее выдвинули 65 депутатов Национального собрания, премьер пояснил: это значит, что Хачатурян будет избран на должность президента.

Пашинян указал, что, так как вся фракция его партии "Гражданский договор" отдаст голоса за эту кандидатуру, то "есть уверенность, что по крайней мере во втором туре будет избранный президент", пишет ТАСС.

ФОТО сайт президента Армении
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