Пашинян: Азербайджан, Армения и Россия близки к разблокировке транспортных коммуникаций

3 фев. 11:08

Азербайджан, Армения и Россия уже приблизились к ощутимому результату в разблокировании коммуникаций в регионе, заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Как вы знаете, вчера с рабочим визитом прибыли в Ереван вице-премьер РФ Алексей Оверчук и гендиректор РЖД Олег Белозеров. Они провели встречу с вице-премьером Мгером Григоряном", - цитирует его ТАСС.

Политик отметил, что переговоры были предметными, на них обсуждался запуск железной дороги Ерасх - Джульфа - Ордубад - Мегри - Горадиз, передает Sputnik Армения.

"Хочу подчеркнуть, что мы очень близки [к тому, чтобы] зафиксировать первый практической результат трехсторонней рабочей группы по разблокировке коммуникаций", - указал он.

Пашинян уточнил, что по этой теме уже достигнуты конкретные договоренности, в Армении сформирована рабочая группа для строительства железной дороги, идет обсуждение технических вопросов, различных аспектов финансирования проекта и запуска строительства.

Вице-премьер Мгер Григорян в свою очередь напомнил, что оператором железной дороги Армении, в том числе и участка, который планируется построить, выступает ЮКЖД - дочерняя компания РЖД.