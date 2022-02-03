Анкара: соглашения между Турцией и Украиной не направлены против России

3 фев. 10:44

Существующие и будущие соглашения между Анкарой и Киевом не направлены против России и не связаны с кризисом между РФ и Украиной, заявил глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью Bloomberg.

"Наши отношения с Россией не ограничиваются С-400, также и наши отношения с Украиной не ограничиваются продажей беспилотных летательных аппаратов [Bayraktar]. Турция укрепляет добрососедские отношения с обеими странами во всех областях, особенно в экономической и социальной", - цитирует его ТАСС.

По словам Алтуна, работа по укреплению отношений будет вестись и в предстоящий период.

Он подчеркнул, что Турция не занимается реализацией соглашений, которые были бы направлены против другой страны, и все нынешние и предстоящие договоренности с Украиной "не имеют прямого отношения" к кризису между Москвой и Киевом.