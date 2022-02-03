Аномальное тепло на Кубани продлится до 4 февраля

3 фев. 10:12

Согласно прогнозам синоптиков, аномальное тепло в Краснодарский край принес циклон. Он же обеспечит Кубани дожди.

"Через Краснодарский край пройдет мощная волна тепла. Потепление продлится до 4 февраля. Затем снова начнется понижение температуры, и осадки будут переходить местами в мокрый снег", сказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаила Леус.

Он уточнил, что из-за потепления на Кубани возможны подтопления из-за активного таяния снега. Такой процесс уже начался, и в трех районах края введен режим ЧС.