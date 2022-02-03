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На Кубань раньше времени пришла "большая вода"

Кадр из видео пресс-службы Упрдор "Черноморье"

Накануне вечером на Кубани затопило участок трассы А-146 Краснодар - Верхнебаканский в районе Афипского НПЗ, из-за чего там образовалась пробка в обе стороны, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Проезд для транспорта не закрывали, хотя на месте дежурили сотрудники ДПС и работали специалисты Упрдор "Черноморье", - передает портал Юга.ру.

Чтобы вода уходила, дорожники сняли с трассы ограждения, но это проблему не решило - сегодня утром движение на трассе все еще затруднено. Ситуацию контролируют специалисты управления, в трех районах Кубани - Славянском, Северском и Красноармейском - из-за подтоплений введен режим ЧС, сообщил оперштаб.

ФОТО Кадр из видео пресс-службы Упрдор "Черноморье"
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