На Кубани сократилось число должников по ипотеке

3 фев. 9:57

Количество должников по ипотеке в Краснодарском крае в 2021 году уменьшилось на 17%, просрочка, сообщает "Коммерсантъ".

Отмечается, что просрочка по ипотеке составила 2,56 млрд рублей. Кроме того, задолженность по ипотечному кредиту в стране за прошлый год сократилась на 18% (15 млрд рублей).

Стоит добавить, что Краснодарский край стал одним из лидеров по объему выдачи ипотечных кредитов в России. Как подчеркнул вице-губернатор Игорь Галась, в регионе выдали более 62 тыс кредитов по ипотеке, что на 15 % больше чем в предыдущем году. Общая сумма выданной ипотеки составила около 170,4 млрд рублей.