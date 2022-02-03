Кандидат Пашиняна в президенты: с соседями нужно жить только в мире

3 фев. 10:00

Кандидат на пост президента Армении от правящей партии "Гражданский договор" Ваагн Хачатурян озвучил свою точку зрения на восстановление отношений с Азербайджаном и Турцией.

В интервью Общественному телевидению Армении он подчеркнул, что "с соседями можно и нужно жить только в мирных условиях", и охарактеризовал тезис о "принуждении к миру" как устаревший.

"Мы все должны осознавать, что мир - единственная форма развития и жизни. Принуждением ничего нельзя достичь. Даже если мы будем очень сильными, все равно должны стремиться к миру", - приводит слова политика "Интерфакс".

Хачатурян отметил, что позитивно относится к запуску диалога между Анкарой и Ереваном, а также указал, что нормализация политических и экономических отношений возможна и без предварительных условий.

Он добавил, что дал согласие баллотироваться на пост президента, так как в текущих условиях нужен человек, который сможет представлять этот институт и принимать взвешенные решения в проблемных ситуациях.

Будущий президент Армении Ваагн Хачатрян в 2018-2019 годах, до ухода в команду Никола Пашиняна, был регулярным собеседником "Вестника Кавказа". Мы сделали подборку его высказываний, озвученных в интервью нашим корреспондентам по горячим событиям тех лет.



Об урегулировании карабахского конфликта [сказано в апреле 2018 года]: "Вероятность возобновления войны большая, она была большой всегда с мая 1994 года, когда было установлено перемирие. В любой момент, в каждую секунду или минуту надо ожидать боев. Я сторонник того, что проблему Нагорного Карабаха надо быстрее решать, более того – эту проблемы стоило решить еще вчера".



Об апрельских боях за Карабах 2016 года: "Это было, конечно, большой неожиданностью для всех нас и привело к изменению настроений у людей. До этого все граждане Армении были просто убеждены, что границы между воюющими сторонами незыблемы, и никаких проблем в случае крупных боевых действий у нашей армии быть не должно. Но произошло то, что произошло, обществу стало ясно, что нужны изменения".



О привлечении к уголовной ответственности Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна по делу о 1 марта 2008 года: "Все они должны быть наказаны. Для меня это аксиоматично, потому что я был среди тех, на кого напали, среди моих друзей были те, кого осудили незаконно. Я был свидетелем того, что произошло".



О восприятии Роберта Кочаряна в Армении после "бархатной революции": "У него есть деньги, и все в Армении знают, что эти деньги не были заработаны честным трудом. Видимо, он рассчитывает на силу своих денег, хотя в нынешней Армении они уже прежней роли не играют, личность Кочаряна не воспринимают позитивно ни в политической среде, ни среди населения. Это человек, о котором говорят только в отрицательном смысле".



О скандальном разоблачении председателя "Еркрапы" Манвела Григоряна, воровавшего оружие и солдатскую еду: "Мы ведь даже подумать не могли, что можно было так жить, как Манвел Григорян. Это еще раз доказывает, что та страна, в которой мы жили как граждане Армении, в реальности была не такой, как мы думали, – она была страной бандитов. Все попросту в шоке сейчас".



О проблемах армянской экономики в годы Карабахской войны: "Финансовое положение нашей страны проблематичное, долг попросту огромный. Армения сейчас даже не может закончить автомобильную дорогу, которая строится по маршруту "Север-Юг", для этого тоже требуются огромные деньги, и нехватка финансирования уже ощутима. У республики нет денег и на то, чтобы продлить на 10 лет срок работы АЭС. Как видите, даже для жизненно важных текущих проектов и инвестпрограмм Армения не имеет своих денег".