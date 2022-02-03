Юные жители Казахстана смогут бесплатно путешествовать по стране

3 фев. 9:45

С 1 января в Казахстане вступило в силу постановление, согласно которому несовершеннолетние жители республики получат возможность бесплатно совершать авиаперелеты по стране, сообщили в Kazakh Tourism.

Отмечается, что единственным требованием для бесплатного авиаперелета является покупка путевки у турагента. "За билеты сначала заплатит туристическая компания. Впоследствии компании возместят стоимость авиабилета", - заявили в организации.

Основная цель изменений заключается в том, чтобы мотивировать жителей Казахстана выбирать для отдыха отечественные курорты.