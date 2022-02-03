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США заявили об успешной контртеррористической операции в Сирии

США заявили об успешной контртеррористической операции в Сирии

Военнослужащие США накануне вечером провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии, говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби,

"Американские силы специального назначения под контролем Центрального командования [Вооруженных сил] США сегодня вечером провели контртеррористическую миссию на северо-западе Сирии. Миссия прошла успешно", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Уточняется, что с американской стороны жертв или пострадавших не зафиксировано, передает ТАСС.

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