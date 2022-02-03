Спецназ Казахстана возглавил Болат Журабаев

3 фев. 9:40

Распоряжением президента Касым-Жомарта Токаева Болат Журабаев назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководством силовых структур. Глава государства поручил секретарю Совета Безопасности ускорить работу по созданию Сил специальных операций и представить конкретные предложения по реформированию системы национальной безопасности, - передает Sputnik Казахстан .

Основная задача Сил спецопераций - недопущение нарушения прав граждан в ходе антитеррористических операций и проведения следственных действий.

Напомним, командующего Силами специальных операций назначает президент. Его кандидатуру может рекомендовать министр обороны.