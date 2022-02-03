Токаев и Раиси: необходимо наращивать усилия для дальнейшего укрепления связей Казахстана и Ирана

3 фев. 9:24

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, такое сообщение опубликовано на сайте Акорды.

"Главы государств в ходе беседы, состоявшейся по инициативе иранской стороны, обсудили нынешнее состояние двусторонних связей и их перспективы", - сказано в нем.

Токаев и Раиси указали на "заметные успехи" в различных областях сотрудничества, достигнутые за 30 лет с момента установления дипломатических отношений, а также заявили о необходимости активизировать усилия для дальнейшего упрочения связей в торгово-экономической и других сферах.

Президент Казахстана выразил благодарность Раиси и иранскому народу за сочувствие, выраженное в связи с событиями "трагического января".

Он подчеркнул, что ситуация в Казахстане стабилизировалась, реализованы меры по воплощению в жизнь новой стратегии социально-экономических преобразований, и "народ Казахстана с уверенностью смотрит в будущее".