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Украинскую промышленность ждет крах без российского газа

Украинскую промышленность ждет крах без российского газа

Украинская экономика не выдержит нынешних цен на газ без прямого контракта с российским "Газпромом", - заявил в эфире телеканала "Наш" украинский экономист, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"Это важно не для "Нафтогаза", не для Зеленского и правительства – это важно для конечного потребителя… Цена газа конечная с НДС – 60 гривен за кубометр (около 160 рублей), у нас встанет скоро вся промышленность", - предупредил эксперт, передает РИА Новости.

"Укртеплокоммунэнерго" уже вовсю жалуется на "Нафтогаз", который отказался увеличивать объемы поставок газа по фиксированной цене в 7,42 гривны (почти 20 рублей) за кубометр для нужд отопления населения, а значит, стабильность поставок тепла и электричества в дома украинцев уже под угрозой.

Это - удар конкурентоспособности промышленности страны, по местным бюджетам. Следовало бы вернуться к прямым договорам с "Газпромом", как та же Венгрия", - добавил Марунич, добавив, что "слезание с российской газовой иглы", о чем неоднократно рапортовали киевские власти, может для страны закончиться "очень печально".

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