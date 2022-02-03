СМИ: Рубль недооценили по максимуму

3 фев. 8:57

Согласно опубликованному журналом The Economist "индексу бигмака", российский рубль стал самой недооцененной валютой в мире – доллар должен стоить около 23 рублей, - говорится в материалах исследования.

Знаменитый фаст-фудовский бутерброд в США стоит $5,81 (около 444 рублей), тогда как в России его цена всего 135 рублей, или $1,77, а значит, справедливый курс российской валюты должен составлять 23,24 рубля за доллар, а сейчас рубль недооценен на 70%, - передает РИА Новости.

Рубль занял "почетное" последнее место списка недооцененных валют. Ранее в рейтингах января и июля 2021 года он занимал предпоследнюю позицию, "уступив" последнее место ливанскому фунту. На этот раз даже турецкая лира оказалась сильнее – ее недооцененили на 67,9%. Впрочем, досталось и "именитым" валютам - евро недооценили на 14,7%, а британский фунт - на 17,1%.

А вот переоцененными оказались две валюты - швейцарский франк (на 20,2%) и норвежская крона (на 10%).