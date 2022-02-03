Aerosmith не приедет в Россию

3 фев. 8:44

Американская группа Aerosmith отменяет летний тур по Европе, в рамках которого рок-группа должна была выступить и в Москве.

"С глубоким сожалением вынуждены сообщить, что наш европейский тур, запланированный на июнь-июль, отменен. Мы продолжаем следить за развитием ситуации с коронавирусом, и в ситуации неопределенности, связанной с ним, сложностей с логистикой и другими ограничениями считаем невозможным проведение летних шоу в регионе. Здоровье и безопасность поклонников - наш приоритет", - сообщили музыканты.

Концерт в Москве должен был состояться 17 июля на "ВТБ Арене".

В настоящее время на сайте Aerosmith заявлен только один концерт, он состоится в сентябре в Бостоне.