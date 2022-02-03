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В столичном регионе заметно похолодает

В столичном регионе заметно похолодает

Сегодня жителей столичного региона ждет облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, будет гололедица, - сообщает сайт Гидрометцентра РФ.

Днем температура воздуха в столице составит от четырех до шести градусов ниже нуля, по области – от минус четырех до минус девяти, а предстоящей ночью в городе может похолодать до минус девяти, а по области – до минус двенадцати.

Ветер будет дуть юго-восточный, его скорость составит до 7 м/с. Атмосферное давление в норме, оно составит 745 мм рт ст.

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