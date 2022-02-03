Нацбанк Казахстана возглавил Галимжан Пирматов

3 фев. 8:13

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня подписал указ о назначении Галимжана Пирматова председателем Национального банка республики, - сообщила пресс-служба главы государства.

Ранее согласие на это назначение в соответствии с требованиями Конституции страны дали депутаты сената (верхняя палата) парламента страны.

"Назначить Пирматова Галимжана Олжаевича председателем Национального банка Республики Казахстан", - говорится в тексте указа, передает РИА Новости.

Напомним, Галимжан Пирматов окончил факультет математики Новосибирского государственного университета, затем - Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, а также обучался по программе MBA в Atkinson Graduate School of Management, Willamette University. Он работал в банковском секторе страны, занимал должности вице-министра национальной экономики, заместителя председателя Нацбанка, а с августа 2017 года по сентябрь 2021 года возглавлял национальную компанию "Казатомпром".