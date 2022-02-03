Медики получат бесплатные участки в Московской области

3 фев. 7:53

В четырех округах Подмосковья создаются новые поселки, в которых медицинские специалисты будут бесплатно получать земельные участки.

В Минздраве региона сообщили, что с начала года земельные участки медики уже получили в следующих городских округах: Домодедово, Дмитровский, Луховицы, Руза, Солнечногорск, Талдом, Можайский, Чехов, Орехово-Зуево, Серпухов, Зарайск, Коломна, Лосино-Петровский, Пушкинский, Павловский Посад, Сергиево-Посадский, Воскресенск.

"Помимо этого, началась работа по созданию поселков для медиков, которые появятся к октябрю этого года в четырех муниципалитетах", - отметили в ведомстве.

Поселки для медиков создаются в Богородском, Домодедовском, Сергиево-Посадском и Ступинском городских округах, их общая площадь превышает 67 га, земельные участки смогут получить еще 542 врача.

С начала реализации программы участки получили более 350 медиков. "Наибольшее количество участков предоставили администрации городских округов Домодедово, Воскресенск, Дмитровский, Павловский Посад и других", - рассказала зампред правительства - министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Бесплатно получить участок земли в Подмосковье могут врачи со стажем не менее трех лет по одной из 36 узких специальностей, работающие в медучреждениях 31 округа.