Владимир Путин принял в Москве главу Чечни

3 фев. 7:40

Президент РФ Владимир Путин принял главу Чечни Рамзана Кадырова, обсудив с ним социально-экономическую ситуацию в республике, - сообщила пресс-служба чеченского лидера.

"Президент России Владимир Путин провел в Москве рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Рамзан Кадыров доложил о социально-экономической ситуации в регионе", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте администрации региона, передает ТАСС.

В ходе встречи Кадыров отметил, что "эффективные меры, которые принимаются под руководством президента РФ, позволяют Чечне сохранить темпы развития в нынешних непростых условиях ", - говорится в сообщении.