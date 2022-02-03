Получаемое Киевом оружие сосредотачивается на Донбассе

3 фев. 7:29

Киев стягивает полученное от Запада вооружение в Донбасс, - заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Пока мы видим, что это вооружение стягивается к линии соприкосновения. Украина стягивает все больше тех вооружений, которые она получает от стран Запада, к линии соприкосновения с Донбассом", - рассказала Никонорова, передает РИА Новости.

С 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе - в его поставках также участвуют Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния и Эстония.

Так, США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2.