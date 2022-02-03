Путин: У России и Китая единый подход к решению глобальных проблем

3 фев. 7:14

Внешнеполитическая координация России и Китая основана на совпадающих подходах к решению глобальных и региональных проблем, - заявил президент России Владимир Путин в статье для китайского информационного агентства "Синьхуа", опубликованной на сайте Кремля.

"Разумеется, важной частью нынешнего визита будет обсуждение актуальных международных тем. Внешнеполитическая координация России и Китая основана на близких, совпадающих подходах к решению глобальных и региональных проблем", - отметил российский лидер, добавив, что Россия и Китай в своих отношениях учитывают взаимные интересы друг друга, об этом президент Владимир Путин.

"Прежде всего – это равноправие, учет интересов друг друга, свобода от политической и идеологической конъюнктуры, от пережитков прошлого. Именно на этих принципах мы год от года последовательно, в духе преемственности углубляем политический диалог", - заявил глава государства.

Также Россия и Китай занимают близкие позиции по подходам к решению глобальных и региональных проблем. "Наши страны играют важную стабилизирующую роль в современной, далеко не простой, международной обстановке, способствуют процессам демократизации системы межгосударственных отношений, чтобы придать этой системе более справедливый, инклюзивный характер", - отметил Путин.

Москва и Пекин также вместе работают над укреплением роли ООН в мировых делах, стремясь не допустить размывания международно-правовой системы. Россия и Китай также расширяют практику расчетов в национальных валютах, формируют механизмы для нивелирования негативного влияния санкций, отметил Путин. Важной вехой в этом плане является подписанное в 2019 году межправительственное соглашение о расчетах и платежах, - подчеркнул российский лидер.

"Россия и Китай активно взаимодействуют по самой широкой повестке в БРИКС, РИК (Россия, Индия, Китай), ШОС (Шанхайской организации сотрудничества), других объединениях. В "Группе двадцати" выступаем за учет национальной специфики при формулировании тех или иных рекомендаций – будь то борьба с пандемией или реализация "климатической" повестки", - напомнил глава государства.

Схожие позиции Москва и Пекин занимают и по вопросам международной торговли, выступая за сохранение открытой, транспарентной и недискриминационной многосторонней торговой системы, основанной на правилах ВТО, - подчеркнул Путин.

Кроме того, между Россией и Китаем складывается взаимовыгодный энергетический альянс. "Наряду с долгосрочными поставками российских углеводородов в Китай планируем реализовать целый ряд крупных совместных проектов", - написал Путин, уточнив, что один из них - сооружение "Росатомом" четырех энергоблоков на китайских АЭС.

Перед Россией и Китаем имеется широкое поле возможностей в развитии партнерства в информационно-коммуникационной отрасли, в медицине, в освоении космоса, в том числе в применении национальных навигационных систем и в реализации проекта Международной научной лунной станции, - отметил президент.

Путин также сообщил, что важной частью его визита в Пекин будет обсуждение актуальных международных тем. В интервью Медиакорпорации Китая, также опубликованном на сайте Кремля, глава государства отметил, что у него во многом общие взгляды с лидером КНР Си Цзиньпином на решение мировых проблем.

Особое значение будет уделено развитию деловых связей. "Для этого есть все возможности, ведь в активе наших стран – серьёзные финансовые, производственные, технологические, кадровые ресурсы, позволяющие успешно решать задачи долгосрочного развития. Работая сообща, добиваться стабильного экономического роста и повышения благосостояния граждан, укреплять конкурентоспособность, совместно защищаться от современных рисков и вызовов", - отметил российский лидер.