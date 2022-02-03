СМИ: Турецкий офис Совкомбанка начал эксперимент с четырехдневкой

3 фев. 6:44

Один из турецких офисов российского Совкомбанка в плане эксперимента перевел часть работающих удаленно сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, - сообщает РБК.

"Совкомбанк с января 2022 года начал эксперимент по переводу части сотрудников на четырехдневную рабочую неделю... Он проводится среди способных работать на удаленке сотрудников бэк-офиса банка, а также дочерней компании "Совкомбанк Технологии", - пишет газета, передает РИА Новости.

Речь пока идет об IT-специалистах и сотрудниках других подразделений, но при получении однозначных позитивных результатов в эксперименте банк готов масштабировать его и ввести такой график для наиболее продуктивных сотрудников бэк-офиса, которые 100% времени находятся на удаленке, - сообщил представитель банка.

Эксперимент затронет 12% тех, кто может работать дистанционно. Масштаб пока ограничен, эксперимент проводится в коворкинге турецкого отеля, - рассказала управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова.

Такой формат за год протестируют около тысячи сотрудников банка.