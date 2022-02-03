Байден и Макрон взялись защитить Украину

3 фев. 6:28

Минувшей ночью президент США Джо Байден обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг Украины, - сообщил Белый дом.

"Президент Джо Байден переговорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу продолжающегося наращивания российских войск на границах Украины", - говорится в пресс-релизе, передает РИА Новости.

Оба лидера подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, обсудив подготовку "быстрых и суровых экономических издержек" для России в случае ухудшения ситуации вокруг Украины, - добавили в Белом доме.

Также президенты договорились, о том, что их команды останутся в тесном контакте в рамках консультаций с союзниками по НАТО и партнерами в ЕС, - сказано в пресс-релизе.