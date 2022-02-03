Российские ЗРК С-400 прибыли в Беларусь

3 фев. 6:15

Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф", участвующий в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыл в Беларусь, где заступит на боевое дежурство, сообщило Министерство обороны России.

ЗРК был переброшен из состава сил ВВС и ПВО Восточного военного округа, и теперь его личному составу предстоит совершить марш на полигон в Брестской области, где по прибытию к месту выполнения учебных задач российские расчеты проведут инженерное оборудование и маскировку стартовых позиций, а также техническое обслуживание техники, - передает РИА Новости.

Комплекс заступит на боевое дежурство по ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Беларуси и России.

Затем пройдет проверка сил Союзного государства – она будет проходить в два этапа, на первом из которых, до 9 февраля, будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Беларуси, а на втором этапе, с 10 по 20 февраля, пройдут совместные учения "Союзная решимость-2022", в ходе которых военные двух стран отработают вопросы пресечения и отражения внешней агрессии и противодействия терроризму.