SIPRI составил Топ-20 ведущих экспортеров оружия

Глобальные конфликты продолжаются, однако экспорт оружия в последние годы остается на прежнем уровне после двух десятилетий роста, пишет Globely News. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), совокупный экспорт оружия достиг пика в $31,8 млрд в 2017 году, увеличившись на 78% с $17,8 млрд в 2002 году.

В 2020 году глобальный экспорт составил $22,8 млрд. Значительное падение по сравнению с показателями 2017 года отражает многолетний спад, усилившийся с началом пандемии COVID-19 и спровоцированными ей разрушительными экономическими последствиями, которые вынудили правительства снизить оборонные расходы.

Соединенные Штаты - крупнейший в мире экспортер оружия со значительным перевесом. По данным SIPRI, в 2020 году США экспортировали вооружения на сумму $9,4 млрд, что составило 40% глобальных продаж. Главный покупатель американского оружия - Саудовская Аравия, закупившая в 2020 году четверть американского экспорта на сумму в $2 млрд. Еще две страны Персидского залива, Катар, совершивший закупки на сумму $300 млн, и ОАЭ ($149), также в списке основных клиентов США в 2020 году.

Россия по-прежнему вторая в мире по объемам экспорта оружия, ее доля в 2020 году составила 20% глобальных поставок. Тем не менее оборонный экспорт из Москвы снизился на 22% с 2016 по 2020 год. Скорее всего, его падение связано с ограничениями в рамках закона ”О противодействии противникам Америки посредством санкций” (CAASTA). По данным исследовательской организации RAND несколько потенциальных покупателей российского вооружения отказались от закупок из-за ”опасений попасть под действие санкций”. За указанный период индийский импорт российского оружия упал на 53%.

Однако падение индийского импорта только часть истории. Вашингтон ведет себя непоследовательно в отношении CAASTA. Турция, например, была исключена из американской программы F-35, а против Анкары были введены санкции за покупку российской системы ПРО класса ”земля-воздух” С-400. При этом Индия начала разворачивать батареи С-400 без каких-либо последствий. Нью-Дели также закупает ядерные подводные лодки и фрегаты у Москвы с целью усиления морской оборонной мощи. Таким образом, индийско-российское оборонное сотрудничество практически не было затронуто. Рост российского оружейного экспорта в Китай и Египет тоже растет.

Несмотря на доминирующие позиции США и России на мировом рынке торговли оружием, за последние десятилетие свое влияние удалось укрепить экспортерам второго эшелона и тем, кто предлагает эксклюзивный товар, в том числе и Франции (далеко не новичок на рынке), а также Испании, Южной Корее и Турции. Впервые в истории Франция обошла Россию в качестве главного экспортера вооружений в Индию в 2020 году. Индия, подгоняемая соперничеством с Китаем и Пакистаном, а также на фоне растущего национализма, стала крупнейшим импортером вооружений в 2020 году. С 2010 по 2019 годы турецкий экспорт оружия вырос в три раза до $ 240 млн, прежде чем упасть до $141 млн в 2020 году. Турецкие дроны зарекомендовали себя в ходе войны между Азербайджаном и Арменией за Карабахский регион в 2020 году.

Топ-20 мировых экспортеров оружия

1. США $9,3 млрд

2. Россия $3,2 млрд

3. Франция $1,9 млрд

4. Германия $1,3 млрд

5. Испания $1,2 млрд

6. Южная Корея $827 млн

7. Италия $806 млн

8. Китай $760 млн

9. Нидерланды $488 млн

10. Великобритания $429 млн

11. Австралия $396 млн

12. Израиль $345 млн

13. Швеция $286 млн

14. Канада $200 млн

15. ОАЭ $191 млн

16. Швейцария $179 млн

17. Бразилия $170 млн

18. Индия $151 млн

19. Турция - $141 млн

20. Украина - $115 млн