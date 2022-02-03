Анкара заверила Москву в поддержке накануне визита Эрдогана на Украину

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит визит на Украину, в преддверии которого Анкара заверила Москву в своей приверженности ключевому морскому соглашению, обеспечивающему российские права в Черном море, пишет Аl-Monitor.

Министр обороны Турции Хулуси Акар подчеркнул поддержку Анкарой Конвенции Монтрё от 1936 года, одного из основополагающих договоров современной Турецкой Республики, строго ограничивающего допуск сил НАТО в акваторию Черного моря. ”Мы считаем, что статус, обеспеченный Конвенцией Монтрё, выгоден для всех сторон, - заявил министр в видео-обращении к руководству вооруженных сил. - Отказ от Конвенции в нынешних условиях обсуждению не подлежит”.

Акар обозначил позицию своей страны за несколько дней до визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана на Украину. Комментарии Акара ознаменовали отказ от ранее высказываемых в Анкаре предложений в отношении пересмотра Конвенции для поддержки проекта Стамбульского канала - искусственного судоходного пути, которой свяжет Черное и Средиземное моря. В прошлом году Эрдоган заявил, что новый канал ”будет полностью под контролем Турции”, тогда как Конвенция Монтрё ограничивает военный доступ государств, не являющихся членами договора.

Подобные заявления рассматривались как попытка Анкары получить преимущества у Вашингтона и других западных столиц с целью улучшения напряженных отношений между Турцией и Западом из-за ряда разногласий. Однако заявления были встречены возражениями со стороны Москвы.

Подтверждение Акаром поддержки Конвенции Монтрё отражает усилия Анкары пережить рискованное противостояние между Россией и Украиной с минимальным ущербом для себя, поскольку потенциальный конфликт мог бы нарушить равновесие, поддерживаемое Турцией между Москвой и партнерами по НАТО, в частности, США. Несмотря на ряд серьезных неудач, в том числе и исключение из программы F-35 за покупку российской системы ПРО С-400, Анкаре до сих пор удавалось сохранять баланс, продавая оружие региональным противникам Кремля, но при этом продолжая сотрудничать с Россией по множеству вопросов.