Мусор с краснодарских дворов будут вывозить мобильные бригады

3 фев. 2:34

Мэр Краснодара Андрей Алексеено поручил создать мобильные бригады по вывозу мусора, - пишет Telegram-канал о жизни города "Главный по Краснодару".

Такое решение градоначальник принял после объезда, совершенного им с целью проверить, насколько очистился город от мусора после его поручения Департаменту городского хозяйства и мусороуборочной компании создать бригаду, которая будет реагировать на сообщения граждан в социальных сетях и зачищать проблемные точки вне обычных маршрутов, - передает "АиФ-Юг".

Работа мобильной "мусорной" бригады оказалась эффективной, но одной ее для уборки целого города явно недостаточно, для чего к созданию дополнительных бригад будет подключен муниципальный центр управления, также он поможет и в сборе обращений граждан.

"На этой неделе мы должны забыть эту проблему", - отметил Алексеенко.