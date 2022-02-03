Дагестан впервые проведет эстрадный конкурс-фестиваль

3 фев. 1:21

В Дагестане впервые пройдет республиканский эстрадный конкурс-фестиваль молодых дарований "Юность. Полет. Мечта" – такую инициативу озвучил глава региона Сергей Меликов, сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.

"Мультижанровый телефестиваль пройдет в выездном формате – его предварительные итоги подведут в зале госансамбля "Дагестан"", -цитирует сообщение ТАСС.

В течение года в регионе пройдут отборочные туры конкурса, а итоги конкурс-фестиваля подведут 9-10 декабря в большом зале Русского театра в Махачкале.