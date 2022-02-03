Музыкальную конференцию "ИМИ.Сцена" проведут весной в Краснодаре

3 фев. 0:10

В Краснодаре в центре современного искусства "Типография" с 31 марта по 3 апреля состоится музыкальная конференция "ИМИ.Сцена", об этом сообщают организаторы.

Цель выездного проекта Института музыкальных инициатив - наладить связи между участниками музыкальной индустрии из разных городов, показать, что отрасль живет не только в столице, понять, чем живут представители локальных сцен, и связать их с экспертами, передает портал Юга.ru".

В Краснодар приедут промоутеры, организаторы фестивалей, работники лейблов, звукорежиссеры и прочие представители индустрии. В программу войдут конференция и шоукейс, на котором музыканты смогут продемонстрировать свое творчество.

Сначала гости устроят мастер-классы и дискуссии, на которых поделятся опытом и знаниями.

Шоукейс пройдет 2 апреля в sgt. Pepper's bar. Артистов, которые выступят на нем, заранее отберут по результатам прослушивания эксперты.

Заявки на участие в шоукейсе может подать музыкант или группа любого жанра с Кубани, срок - до 27 февраля.