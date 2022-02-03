Библиотеки нового поколения открылись в Дагестане в 2021 году

3 фев. 5:32

В рамках нацпроекта "Культура" библиотеки нового поколения были открыты в Махачкале и Каспийске в 2021 году. Они оборудованы современными технологиями, в том числе для детей с ограниченными возможностями, сообщает пресс-служба министерства культуры Дагестана.

"В 2021 году в республике возобновилась реализация трех проектов национального проекта "Культура". В рамках подпроекта "Культурная среда" в минувшем году в Дагестане появились первые модельные библиотеки. Так, первая библиотека нового поколения, отвечающая всем внешним запросам пользователей, открылась 29 июля в городе Махачкале. Вторая модельная библиотека в республике и первая в истории города была открыта 7 сентября в городе Каспийске", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что формат модельных библиотек отличаются от существующих комфортным функциональным пространством, оснащенным новыми современными технологиями, зонами для отдыха, а также творческими мастерскими. Кроме того, в таких библиотеках предусмотрены условия для детей с ограниченными возможностями: пандус, оборудованный санузел, компьютер для слабовидящих и слабослышащих.