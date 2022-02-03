Кисловодск украсят зеленые зоны

3 фев. 3:35

В Кисловодске в этом году на въезде в город, на центральных улицах и Курортном Бульваре появятся ковровые клумбы, сообщили в пресс-службе администрации города.

Также впервые озеленят новую пешеходную зону на проспекте Ленина. В пресс-службе добавили, что в городе высадят новые сорта кустовой гортензии и других многолетних цветов. Всего администрация направит на озеленение 110 миллионов рублей.

"В этом году мы направим средства на вертикальное озеленение с использованием пергол, впервые озелененим самую длинную пешеходную улицу – проспект Ленина, высадим фруктовый сад на новой школе на 1000 мест, совершим компенсационные посадки деревьев", - сказал глава города Евгений Моисеев.