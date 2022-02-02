Псаки объяснила отказ от слова "неминуемое" в отношении "вторжения" на Украину

2 фев. 23:55

Вашингтон отказался от слова "неминуемый" для описания возможного "вторжения" на Украину, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы прекратили использовать его, потому что... оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать – что будто бы мы знаем, что президент [России Владимир] Путин принял решение", - цитирует ее РИА Новости.

Тщательнее выбирать выражения в Белом доме решил после призывов Киева не сеять панику.

Псаки добавила, что в большинстве случаев американская сторона утверждала, что российский лидер "может вторгнуться в любое время". "Это правда, но мы все еще не знаем, принял ли он решение", - добавила представитель Белого дома.