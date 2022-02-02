В многоэтажках Ставрополя заменят лифты

2 фев. 23:12

В рамках региональной программы из средств Фонда капитального ремонта общего имущества МКД в Ставрополе в 23 многоквартирных домах заменят 61 лифт, информирует пресс-служба мэрии города.

Уточняется, что оборудование обновят в многоэтажках на улице 45-я Параллель, Бруснева, Буйнакского, Васильева, Ворошилова, Доваторцев, Краснофлотская, Лермонтова, Л. Толстого, Мира, Пирогова, Тухачевского, Юности, проспекту Кулакова.

"Всего за шесть лет работы региональной программы в краевой столице заменили 252 лифта в 85 жилых домах", - сказал глава города Иван Ульянченко.