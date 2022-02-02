Министр обороны Израиля впервые посетил с визитом Бахрейн

2 фев. 23:49

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц прибыл в Бахрейн на фоне усиления напряженности в регионе Персидского залива, сообщает издание "Едиот ахронот".

В рамках двухдневного визита в Манаму он подпишет соглашение о взаимопонимании с бахрейнским коллегой Абдуллой бен Хасаном ан-Нуайми. Также Ганц проведет встречу с главой Королевства Хамадом ибн Исой Аль Халифой.

Как заявили в министерстве обороны Израиля, это первый визит главы израильского оборонного ведомства в Бахрейн с момента подписания в 2020 году "Авраамских соглашений".