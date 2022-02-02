Байден назвал решение о военных США в Европе соответствующим словам Путину

2 фев. 23:35

Президент США Джо Байден назвал решение о переброске американских военных в Европу соответствующим тем словам, которые он говорил российскому лидеру Владимиру Путину. Его слова передала журналистка CNN Кейтлан Коллинз.

"Байден сказал мне, что его решение о размещении войск "полностью соответствует" тому, что он говорил Путину с самого начала", — написала Коллинз в своем Twitter.

Он также отметил, что пока российский лидер "действует агрессивно", Вашингтон заверит союзников по НАТО в Восточной Европе в своем присутствии, сославшись на статью 5 Североатлантического договора, о коллективной безопасности.