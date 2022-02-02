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Самолет FlyOne Armenia успешно завершил первый рейс Ереван-Стамбул

Самолет FlyOne Armenia успешно завершил первый рейс Ереван-Стамбул

Самолет армянской авиакомпании FlyOne Armenia, совершая первый в рамках восстановления турецко-армянских отношений рейс между странами, сел в аэропорту Стамбула. Об этом пишет Anadolu.

Лайнер вылетел из международного аэропорта "Звартноц" в Ереване в 18:00 по местному времени (17.00 мск) и сел в Стамбуле в 19:40 по местному времени (совпадает с московским).

В ближайшие минуты самолет авиакомпании Pegasus Airlines начнет "ответный" рейс - он вылетает в Ереван из стамбульского аэропорта Сабиха Гекчен в 23.30.

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