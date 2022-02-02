Канцлер Германии едет в Москву

2 фев. 23:22

В Москву в ближайшее время приедет канцлер Германии Олаф Шольц, об этом рассказал сам политик в интервью телеканалу ZDF.

По его словам, он ведет активную работу со всеми союзниками и партнерами в ЕС по ситуации с Украиной.

"Разумеется, я говорил и с российским президентом, и мы готовим тщательно все, что будет необходимо. Я поеду в США (7 февраля), я также в ближайшее время будут говорить в Москве о вопросах, которые необходимо (обсуждать)", - приводит слова Шольца РИА Новости.

Политик заверил, что Евросоюз и НАТО реализуют скоординированную политику и тщательно готовят свои будущие решения. В ответ на уточняющий вопрос, имеет ли он в виду встречу с Путиным, Шольц сказал: "Это запланировано и вскоре состоится".

Канцлер добавил, что общественность всегда ставится в известность, "когда появляются четкие планы".