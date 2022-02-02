Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного Pais ответа США и НАТО на предложения России

2 фев. 22:59

Государственный департамент США официально подтвердил подлинность ответа США и НАТО на российские предложения по безопасности, опубликованного сегодня в газете Pais.

"Я не увидел в этих документах ничего, что давало бы основания предполагать, что они не являются подлинными", - приводит ответ официального представителя Госдепа Неда Прайса на соответствующий вопрос журналиста РИА Новости.

Кроме того, дипломат заявил, что США поощряют полную имплементацию Минских соглашений. Он выразил мнение, что одна из сторон ответственна за подавляющее большинство их нарушений, и призвал все соблюдать Минские соглашения, которые представляют собой единственный путь к деэскалации напряженности.