Раритетные грузинские рукописи пополнили Google Arts & Culture

2 фев. 22:28

Древние грузинские рукописи, входящие в реестр ЮНЕСКО "Памяти мира", стали достоянием Google Arts & Culture - онлайн-доступа к экспонатам из 1 200 музеев, галерей и других организаций в 70 странах.

В результате сотрудничества программы ЮНЕСКО "Память мира" и Google Arts & Culture грузинским рукописям была посвящена отдельная секция. Там же разместились и все рукописи, хранящиеся в Национальном архиве, которые до сих пор были признаны ЮНЕСКО частью Всемирного документального наследия, - передает Sputnik Грузия.

В секции размещена и онлайн-лекция заведующей научным отделом Национального архива Кетеван Асатиани о грузинских рукописях, внесенных в реестр "Память мира".

Примечательно, что комитет реестра "Памяти мира" ЮНЕСКО трижды подряд вносил в свой список рукописи, хранящиеся в Национальном архиве в 2013-2017 годах – это Атлас Вахушти Батонишвили и "Описание царства Грузинского" (1745 годах), восемь древнегрузинских рукописей IX-XV вв. и Евангелие-палимпсест (IX-X, XII-XIII, XIV вв.).

Напомним, программа Google Arts & Culture позволяет увеличивать масштаб сканированных изображений до мельчайших деталей, искать экспонаты по времени их создания и цветовой гамме, проводить виртуальные экскурсии по известным музеям и знакомиться с мировыми достопримечательностями.