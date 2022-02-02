"Валютных" мошенников из Киргизии задержали в Узбекистане

2 фев. 22:25

Службы госбезопасности Узбекистана объявила о задержании шестерых граждан Киргизии по подозрению в незаконном вывозе крупной суммы денег.

Сотрудники ведомства в ходе оперативного мероприятия в Андижанской области задержали двух местных жителей, пытавшихся вывезти на машинах в Киргизию $1,64 млн.

"Кроме того, в Ташкенте задержан лидер преступной группы, занимавшейся контрабандой валюты, гражданин Киргизии 1974 года рождения, временно зарегистрированный в Узбекистане, а также еще пять граждан Киргизии, входивших в состав группы в Андижане", - говорится в сообщении СГБ.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение таможенного законодательства в особо крупном размере" УК РУ.