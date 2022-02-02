Стали известны первые симптомы "омикрона"

2 фев. 22:23

Медики из Америки, Британии и ЮАР определили самые ранние симптомы "омикрон", об этом пишет газета Express.

По их данным, всего через два после контакта с зараженным человек может почувствовать першение в горле, боль в пояснице, усталость, ночную потливость и ломоту в теле, а также начнет чихать, передает РИА Новости.

Кроме того, к первым симптомам относится головная боль.

Тем не менее, в некоторых случаях до проявления внешних признаков проходит две недели.

В любом случае, при обнаружении таких симптомов необходимо самоизолироваться на десять дней и сдать тест.