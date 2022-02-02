Стали известны первые симптомы "омикрона"

Медики из Америки, Британии и ЮАР определили самые ранние симптомы "омикрон", об этом пишет газета Express.
По их данным, всего через два после контакта с зараженным человек может почувствовать першение в горле, боль в пояснице, усталость, ночную потливость и ломоту в теле, а также начнет чихать, передает РИА Новости.
Кроме того, к первым симптомам относится головная боль.
Тем не менее, в некоторых случаях до проявления внешних признаков проходит две недели.
В любом случае, при обнаружении таких симптомов необходимо самоизолироваться на десять дней и сдать тест.