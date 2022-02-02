Названы сроки начала строительства курорта "Мамисон"

2 фев. 21:59

Строительство в Северной Осетии всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" стартует в апреле, такое сообщение распространила пресс-служба АО "КАВКАЗ.РФ (бывшее АО "Курорты Северного Кавказа").

Первые гости смогут посетить его зимой 2023-2024 года, когда уже будут готовы первые горнолыжные трассы, две "канатки", сноупарк, сервис-центр, парковки на 500 мест, будет завершено внутреннее благоустройство и озеленение.

"По части работ со стороны "КАВКАЗ.РФ" подписана дорожная карта, подтверждено финансирование на строительство первого этапа - двух канаток и 15 км трасс. Проектно-сметная документация готова, определен подрядчик на строительство. В апреле строители должны выйти на стройплощадку", - пояснил гендиректор АО Хасан Тимижев.