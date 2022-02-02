Музыкант поможет детям в Северной Осетии полюбить родной язык 

2 фев. 21:17

Жительница Северной Осетии Натия Тедеева записала современную версию аутентичной песни для детей, чтобы развивать у них любовь к родному языку. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Mash Gor.

По словам Тедеевой, главным героем песни стал маленький мальчик. Смастерив из веточки свирель, он заставил лесных жителей – зайца, ежика, медведя и лису - пуститься в пляс.

Музыкант также поведала, что давно мечтала создать альбом с треками для малышей на осетинском языке. Дебютная песня получила название "Уаадындз".