Возможных похитителей ворот задержали в Дагестане

2 фев. 21:42

Полицейские задержали подозреваемых в краже металлических ворот, совершенной в Махачкале. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.

В дежурную часть поступил сигнал о краже от 41-летнего местного жителя, рассказавшего, что 28 января кто-то проник на его приусадебный участок и похитил металлические ворота стоимостью 15 тыс рублей.

На место преступления выехали сотрудники полиции. Вскоре были задержаны подозреваемые - двое местных жителей 30 и 31 лет.

"Следователю злоумышленники пояснили, что, воспользовавшись удобным случаем в отсутствие хозяев, похитили ворота", - указали в полиции.

По факту собран материал для вынесения процессуального решения. Идет расследование.