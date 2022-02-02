Улицы Махачкалы снова подвергают дезинфекции

2 фев. 21:30

В Махачкале возобновили обработку улиц антисептиками из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, такое сообщение опубликовано на странице мэра Салмана Дадаева в Instagram.

"Из-за ухудшения эпидситуации в Махачкале возобновили дезобработку улиц и общественных пространств", - сказано в нем.

Кроме того, по словам Дадаева, одновременно в Махачкале активизируются все антиковидные мероприятия, включая мониторинг соблюдения режима QR-кодов, а также масочного режима в общественном транспорте.

Остаются открытыми мобильные пункты вакцинации, они расположены в густонаселенных микрорайонах, неподалеку от многоквартирных домов.

"Антиковидные мероприятия будут проводиться до улучшения эпидемиологической ситуации в республике", - пообещал Дадаев.