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Путин поговорил с Джонсоном

Путин поговорил с Джонсоном

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает пресс-служба Кремля.

"Проведен достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства обратил внимание на то, что Украина не намерена выполнять Минские договоренности, а также рассказал о неготовности НАТО  адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь политикой "открытых дверей" Альянса.

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