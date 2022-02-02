Путин поговорил с Джонсоном

2 фев. 20:53

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает пресс-служба Кремля.

"Проведен достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства обратил внимание на то, что Украина не намерена выполнять Минские договоренности, а также рассказал о неготовности НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь политикой "открытых дверей" Альянса.