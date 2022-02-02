Эрдоган: Турция полна решимости развивать мирный атом

2 фев. 20:59

Турция решительно намерена развивать ядерную энергетику в мирных целях, подчеркнул президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на заседании Конфедерации молодых предпринимателей Турции (TÜGİK).

Турецкий лидер напомнил о важном значении энергоресурсов в современном мире, отметил, что причиной недавнего резкого скачка цен на мировых рынках во многом послужил рост цен на энергоносители - газ, нефть и уголь, передает Anadolu.

Эрдоган заверил, что вслед за АЭС "Аккую" в Мерсине будет объявлено о запуске проекта второй АЭС.