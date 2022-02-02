Дагестан нарастил площадь рисовых полей

2 фев. 18:11

Площади для выращивания риса в Дагестане за три года возросли на 8 696 га, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Шарип Шарипов.

"В рамках реализации мероприятий ведомственной программы "Развитие мелиоративного комплекса России" за 2019−2021 годы сельхозтоваропроизводителями республики Дагестан выполнены гидромелиоративные мероприятия, в частности строительство новых рисовых участков на площади 7 490 га", - сказал он.

Кроме того, за три года выполнены работы по строительству участков на площади 1 206 га, отметил Шарипов.