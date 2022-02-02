Президент Азербайджана рассказал о возрождении Карабаха

2 фев. 20:39

На освобожденных территориях Азербайджана полным ходом идет реализация множества проектов, о них рассказал президент страны Ильхам Алиев в ходе прошедшего в Баку Форума молодежи.

"В текущем году будет открыт Зангиланский аэропорт, а в 2023 году мы доведем железную дорогу до границы с Арменией. Продолжается строительство и автомобильной дороги", - приводит его слова АзерТАдж.

Глава государства отметил, что в текущем году в Карабахе сдадут в эксплуатацию несколько инфраструктурных объектов, в том числе будет построено еще пять электростанций.

Ильхам Алиев напомнил, что в Карабахе в данный момент реализуется ряд сельскохозяйственных проектов. "Могу сказать, что мы планируем провести посевные работы на 40-50 тыс га земли, что поможет обеспечить продовольственную безопасность", - пояснил он.