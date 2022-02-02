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"Грузинская мечта" определилась с кандидатами на промежуточных выборах

&quot;Грузинская мечта&quot; определилась с кандидатами на промежуточных выборах

Глава "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе представил кандидатов от партии на промежуточных выборах 2 апреля.

Ранее ЦИК Грузии сообщил о проведении промежуточных парламентских выборов в мажоритарном округе Рустави-Гардабани и промежуточных выборов мажоритарного депутата местного совещательного органа (сакребуло) Батуми.

"Грузинскую мечту" на выборах представят кандидат в депутаты парламента Ираклий Шатакишвили, а также кандидат в мажоритарные депутаты сакребуло в Батуми Рамаз Джинчарадзе.

"Для нас принципиально важна победа на обоих выборах. Победа в округе Рустави значительно усилит ряды парламентского большинства, а от победы в Батуми зависит формирование большинства в сакребуло Батуми", - приводит слова Кобахидзе Sputnik Грузия.

Отмечается, что регистрация кандидатов пройдет с 4 февраля по 3 марта. Полный список кандидатов партий будет обнародован 8 марта.

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