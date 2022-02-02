Ваагн Хачатурян официально стал кандидатом в президенты Армении

2 фев. 20:13

Министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатурян официально выдвинут в кандидаты на пост президента Армении. Об этом сообщается на сайте Национального собрания.

К такому решению присоединились четверть депутатов парламента, как требует Конституция и регламент законодательного органа, передает Sputnik Армения.

Ранее правящая партия "Гражданский договор" сообщила о планах предложить кандидатуру главы министерства высокотехнологической промышленности на этот пост.

Напомним, внеочередные выборы президента должны состояться в промежуток с 25-го по 35-й день после отставки бывшего президента Армена Саркисяна, она была официально утверждена 1 февраля.